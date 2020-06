Und plötzlich waren die Haare ab! Eigentlich war Gerda Lewis (27) erst vor einigen Wochen beim Friseur. Sie hatte sich erneut für Extensions entschieden und sich einen Pony schneiden lassen. Die lange Mähne ist nun allerdings schon wieder Geschichte, wie sie ihren Fans stolz präsentiert: Als die Ex-Bachelorette vor wenigen Tagen eine Freundin in einen Haarsalon begleitete, ließ sie sich kurzerhand einen modernen Long-Bob verpassen.

Auf ihrer Instagram-Seite teilt Gerda eine Collage mit vier Bildern – und die Schnappschüsse beweisen: Die Blondine scheint sich mit ihrer neuen Frisur rundum wohlzufühlen. "Ich mag es nicht, ich liebe es", hält sie außerdem im Kommentar fest. Auch in ihrer Story schwärmt sie von ihrer kleinen Typveränderung: "Ich liebe diesen Look, ich finde es einfach so schön und bin so froh, dass ich sie geschnitten habe."

Nicht nur Gerda selbst ist begeistert von ihrem neuen Schnitt, auch die Community ist hin und weg. "Es steht dir so unglaublich gut", schreibt zum Beispiel Influencerin Liz Kaeber (27). Was sagt ihr – welcher Look steht ihr besser? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis' neuer Look

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin



