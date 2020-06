Großer Wirbel um Prinz Philips (99) Geburtstagsbilder! Anlässlich seines 99. Ehrentages am heutigen 10. Juni wurden auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des britischen Königshauses neue Fotos von Philip veröffentlicht – eine absolute Sensation, denn: Das letzte Mal wurde der Herzog von Edinburgh vor über einem Jahr bei der Hochzeit von Lady Gabriella Windsor (39) offiziell abgelichtet. Zunächst war der Jubel über die Aufnahmen also groß. Doch dann sahen Royal-Fans etwas genauer hin und fragen sich jetzt: Ist das Porträt von Prinz Philip und Queen Elizabeth II. (94) wirklich echt?

Schon auf den ersten Blick wirkt der Schnappschuss, der auch auf Instagram veröffentlicht wurde, ein bisschen zu perfekt. Schließlich ist Prinz Philip heute nicht nur stolze 99 Jahre alt geworden, sondern hat zudem mit seinem Autounfall und einem weiteren stationären Klinikaufenthalt ein paar anstrengende Jahre hinter sich – auch auf den letzten Paparazzi-Aufnahmen wirkte er sehr abgekämpft. Auf dem neuen Foto sieht man ihm sein Alter und die Krankheitsgeschichte jedoch überhaupt nicht an. Im Gegenteil: Er sieht topfit aus und braucht nicht mal eine Stütze, um aufrecht zu stehen! Zeigt das Foto in Wahrheit einen viel jüngeren Philip und wurde nicht, wie es in der Bildunterschrift steht, vor einer Woche aufgenommen?

Ein weiteres Indiz, das Fans stutzig macht: Die Hände der Queen weisen einen ungewöhnlichen Schatten auf – es wirkt ein bisschen so, als wäre die 94-Jährige erst nachträglich via Photoshop in das Bild gesetzt worden! "Was ist denn mit Elizabeths Händen los?", fragt sich ein Nutzer in den Kommentaren. "Das sieht aus, als hätte ein Kind mit Photoshop rumgespielt!" Was denkt ihr: Ist das Bild echt? Stimmt ab!

Royalfoto / ActionPress Prinz Philip an seinem 99. Geburtstag

Getty Images Prinz Philip nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus im Dezember 2019

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II., 2011



