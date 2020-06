Dieser Beauty & The Nerd-Neuzugang dürfte einigen Trash-TV-Fans bereits bekannt vorkommen! In dem ungewöhnlichen Realityformat treffen in einer Villa sieben Schönheiten auf sieben Nerds. Dem Siegerpärchen winkt am Ende ein Preisgeld von 50.000 Euro. In der neuesten Folge mischt das neue Pärchen Jenny und Chris Grey die Villa auf – bei ihnen ist ausnahmsweise der Mann die Beauty und die Frau der Nerd. Der Beauty-Zuwachs ist allerdings kein Unbekannter: Chris hat bereits bei Temptation Island mitgemacht!

Der Muskelmann hat schon 2019 in einer Realityshow seinen Charme spielen lassen. Auf der Insel der Versuchung versuchte er in der ersten "Temptation Island"-Staffel, den vergebenen Frauen den Kopf zu verdrehen. Vor allem mit seinen heißen Tanz-Moves hat der Stripper die "Temptation Island"-Girls in Versuchung geführt – ob sich wohl auch die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten über den einen oder anderen heißen Strip freuen können?

Chris ist allerdings nicht das einzige bekannte Gesicht in der "Beauty & The Nerd"-Villa. Auch Samira Klampfl hat schon einmal im TV nach der großen Liebe gesucht. 2018 kämpfte sie bei Der Bachelor um das Herz von Daniel Völz (35).

Anzeige

© ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Der "Beauty & The Nerd"-Cast von 2020

Anzeige

Instagram / chrisgrey___ Chris Grey, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Bachelor-Kandidatin 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de