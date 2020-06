Jasi_xx3 alias Jasmin hat einen absoluten Meilenstein erreicht! Vor wenigen Wochen verkündete die TikTok-Berühmtheit, dass sie mit gerade einmal 17 Jahren ein Baby erwartet. Inzwischen ist sie schon in der 29. Schwangerschaftswoche angekommen und Jasmin hält ihre Fans regelmäßig im Netz mit Updates rund um ihre Kugelzeit auf dem Laufenden. Seit sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hat, stieg die Followeranzahl auf den Social-Media-Kanälen der 17-Jährigen enorm in die Höhe: Auf TikTok knackte Jasmin jetzt sogar die Eine-Million-Marke!

In einem TikTok-Video verkündete die Schülerin die Neuigkeiten und bedankte sich bei ihren Fans für den starken Zuspruch: "Wir haben die eine Million geknackt. [...] Ohne euch hätte ich das Ganze natürlich überhaupt nicht geschafft. Danke an jeden, der mich abonniert hat und mich allgemein unterstützt." Ihr ganzes Social-Media-Imperium habe sie in den vergangenen vier Jahren nur mithilfe ihrer Fans so groß aufbauen können.

Neben ihren Tanzvideos auf der Video-Sharing-Plattform setzte die Bayerin ihren Babybauch auch mit Instagram-Posts in Szene. Erst Mitte Mai feierte sie, dass sie dort plötzlich 600.000 Abonnenten erreichte. Drei Wochen später war Jasis Community schon auf 675.000 Fans angewachsen.

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi_xx3 im Juni 2020 in Bayern

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi_xx3 im Mai 2020

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi_xx3 im Mai 2020 in Nürnberg



