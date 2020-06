Machen diese Turteltauben nun endlich Nägel mit Köpfen? Seit März ist Demi Lovato (27) ganz offiziell wieder vergeben: Schauspieler Max Ehrich (28) macht die Musikerin einfach überglücklich. Hielt sich das Paar anfangs mit öffentlichen Auftritten und Pärchen-Pics zurück, teilt es mittlerweile nur allzu gerne süße Aufnahmen zu zweit. Wie ein Insider nun andeutet, könnte diese rosarote Phase noch eine Weile dauern, denn: Demi und Max sollen bereits über eine Verlobung nachdenken!

Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly enthüllt, habe das Duo schon häufiger über eine gemeinsame Zukunft nachgedacht: "Sie haben darüber gesprochen, sich zu verloben. Ihre Familie mag ihn wirklich. Er wird ihr höchstwahrscheinlich in den nächsten Monaten einen Antrag machen", will der Informant wissen. Offenbar warte der 28-Jährige nur noch das Ende der Isolationszeit ab.

Aber auch ohne Kniefall seien Demi und Max total happy: "Sie freuen sich sehr über ihre Beziehung und genießen es, während der Quarantäne zusammenzuleben". Die 27-Jährige und der Seriendarsteller würden sich gegenseitig zudem in vielen Dingen positiv beeinflussen!

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Musikerin

Instagram / maxehrich Max Ehrich, Schauspieler

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Max Ehrich im Mai 2020



