Demi Lovato (27) scheint endlich ihr persönliches Liebes-Happy-End zu bekommen! Während es zunächst nur Gerüchte gewesen waren, ist es nun offiziell: Die Sängerin hat sich Hals über Kopf in Schauspieler Max Ehrich (28) verliebt. Bereits vor wenigen Tagen veröffentlichte die Musikerin erste Turtel-Bilder mit ihrem Liebsten – und jetzt geht sie sogar noch einen Schritt weiter und macht Max im Netz eine süße Liebeserklärung.

Während die Beziehung zuvor topsecret war, darf es nun also jeder sehen! "Ich verbringe meine Tage jetzt in einem Badeanzug ohne Make-up und mit jemanden, der mich als die Person, die ich bin, akzeptiert und liebt – mit all meinen Fehlern. Ich liebe dich, Max Ehrich", schreibt Demi in ihrer Instagram-Story zu einem Schnappschuss, auf dem ihr Freund ihr liebevoll einen Kuss auf die Wange gibt.

Bevor die Liebe des Paares überhaupt offiziell bestätigt wurde, waren sich Insider bereits sicher, dass es die beiden ziemlich ernst meinen. "Max plant, Demi einen Heiratsantrag zu machen", verriet ein Informant im Interview mit US Weekly. Sogar die Familien sollen schon eingeweiht und begeistert sein.

Getty Images Demi Lovato im Februar 2020 in Miami

Getty Images Demi Lovato

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Max Ehrich



