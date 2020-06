Lina Özgenç macht ihre Schwangerschaft wohl langsam etwas zu schaffen. Erst im April gaben sich die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin und der türkische Profifußballer Erdem Özgenç das Jawort. Nur einen Monat später verkündete das Paar, dass es ein Kind erwartet. Inzwischen hat Lina sogar schon die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich – und bekommt das auch langsam deutlicher zu spüren: Sie leidet an extremer Müdigkeit.

In ihrer Instagram-Story verriet die gebürtige Hannoveranerin: "Ich bin so fertig mit der Welt in den letzten Tagen. Ich habe keine Ahnung, warum, aber ich habe jetzt auch echt Müdigkeit entwickelt am Nachmittag." Sie meint, dass das nicht mehr normal sei. Wegen ihrer Schläfrigkeit fällt es der Studentin auch zunehmend schwerer, für die Uni zu lernen.

Darüber hinaus macht sich die Schwangerschaft bei Lina inzwischen auch beim Gewicht bemerkbar. Allein in der vergangenen Woche hat sie 1,5 Kilogramm zugenommen. Dafür hat sie im Laufe ihrer Schwangerschaft bislang sonst etwa einen Monat gebraucht. "Ich glaube, ich werde nicht mehr als zehn bis zwölf Kilo zunehmen. Mal schauen, wie das dritte Trimester wird", vermutete die werdende Mutter.

Anzeige

Instagram / linakk Lina und Erdem Özgenç im Juni 2019

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç im Juni 2020 in Alaçatı, Türkei

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç im Juni 2020 in Izmir, Türkei



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de