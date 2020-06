Caitlyn Jenner (70) feiert ein besonderes Jubiläum! Bekannt wurde Caitlyn als Bruce Jenner (70) und war als Vater von Kendall (24) und Kylie Jenner (22) fester Bestandteil der Familien-Doku Keeping up with the Kardashians. 2015 sorgte die damals 65-jährige Reality-Bekanntheit dann für zahlreiche Schlagzeilen: Sie gab bekannt, von nun an als Frau durchs Leben zu gehen und unterzog sich später auch einer geschlechtsangleichenden Operation. Mittlerweile ist diese OP fünf Jahre her, und die Brünette verriet nun, wie zufrieden sie mit ihrem neuen Leben in einem weiblichen Körper ist.

Im Gespräch mit People ließ Cait das für sie sehr aufregende halbe Jahrzehnt Revue passieren – und kam dabei zu einem positiven Schluss: "Rückblickend kann ich sagen, wenn ich morgens aufwache, bin ich wirklich glücklich mit meinem Leben!" Und nicht nur ihr Geschlecht habe sich verändert, sondern auch ihre Denkweise. Die 70-Jährige begann sich für die LGBTQ-Community starkzumachen, will Menschen unterstützen, die sich ebenfalls unwohl in ihrem Körper fühlen oder diskriminiert werden – und vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, die sie aufgrund ihres Promi-Status hatte. Still und heimlich vergab sie in den vergangenen drei Jahren Stipendien an Trans-Studenten und setzte den Fokus ihrer Stiftung auf die Unterstützung von Trans-Jugendlichen.

Für Caitlyn war die Geschlechtsumwandlung zwar ein später, aber dennoch sehr wichtiger Schritt. Im Interview erinnerte sie sich daran, wann sie zum ersten Mal wirklich verstehen konnte, dass sie sich nun als Frau ausleben darf: Als sie ihren neuen Führerschein in den Händen halten konnte! "Das war so emotional. Da saß ich nun. Caitlyn Marie Jenner. Ich fragte mich, ob Bruce es verdient hatte, einfach so weggeworfen zu werden? Er hat schließlich viel Gutes getan. Er hat zehn Kinder großgezogen", erläuterte sie ihre Gedankengänge. Verunsichert hätte sie das aber letztendlich nicht. Sie sei sich sicher: Bruce habe alles getan, was er tun konnte. Nun müsse sie als Caitlyn überlegen, wie sie weiter Positives bewirken kann.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Caitlyn, Kendall und Kylie Jenner

Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner

Anzeige

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner, Reality-TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de