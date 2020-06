Juliano überrascht mit einem neuen Look! Aktuell flimmert der gebürtige Erlangener als Teilnehmer im neuen Reality-TV-Format Are You The One? über die TV-Bildschirme. Doch auch im Netz hält der Personal-Coach seine Community mit regelmäßigen Schnappschüssen aus seinem Alltag auf dem neuesten Stand. Mit einer aktuellen Aufnahme präsentierte der Hottie jetzt ganz stolz eine optische Veränderung: Juliano hat sich die Haare weiß gefärbt!

Freudestrahlend posiert Juliano auf seinem neuen Instagram-Bild auf einem Retro-Roller. Dabei erstrahlt nicht nur das Zweirad in weißem Glanz – auch bei seiner Frisur machte der Tattoo-Liebhaber kurzen Prozess und färbte die Haarpracht von Braun zu Weiß. Während einige seiner Follower von dem neuen Anblick seiner Mähne offenbar kaum genug bekommen können, wünschen sich andere Fans die Naturhaarfarbe des Muskelmannes zurück. Doch das kommt für Juliano gar nicht infrage: "Das ist halt jetzt so", verteidigte er die helle Frise.

An die weißen Härchen muss sich Juliano aber offenbar selbst erst noch gewöhnen: "Ich muss ehrlich sagen, braun gefällt mir tatsächlich auch ein bisschen besser", gestand er in seiner Instagram-Story. Doch das Umstyling habe auch einen Lerneffekt: "Macht einfach das, was ihr für richtig haltet, zieht euer Ding durch", appellierte er an seine Anhänger. Denn es gebe immer Personen, denen nicht gefällt, was man macht.

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, Reality-TV-Star

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, Influencer

Instagram / juliano_nuernberg Juliano im Mai 2020



