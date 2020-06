Was geht eigentlich bei Yeliz Koc (26) und Filip Pavlovic (25)? Diese Frage stellt sich wohl gerade die Mehrheit der Follower der beiden Bachelor in Paradise-Bekanntheiten. Vor wenigen Tagen kam erstmals das Gerücht auf, dass sich zwischen der dunkelhaarigen TV-Schönheit und dem Ex-Bachelorette-Hottie etwas anbahnen könnte: Auf dem Account ihres Welpen Luna hatte Yeliz ein Video von dem Tierchen mit Filip geteilt. Wenige Tage später wurden die beiden bei einem gemeinsamen Lunch entdeckt. Im Netz klärt Yeliz nun auf, wie es zu dieser neuen Bekanntschaft gekommen ist!

Bezüglich dessen, was nun genau zwischen ihr und dem Womanizer läuft, hielt sich Yeliz bedeckt. Zumindest beantwortete sie aber die Frage eines Fans in ihrer Instagram-Story, wie sie Filip überhaupt begegnet ist. "Wir haben uns 2018 mal auf einer Veranstaltung kennengelernt und dann haben wir uns erst wieder in Hamburg vor zwei circa zwei Wochen durch Zufall getroffen", erklärte der Ex-Sommerhaus-Star.

Besagtes Wiedersehen in der Hansestadt scheint den beiden offenbar so gut gefallen zu haben, dass Filip wohl direkt mal zu Yeliz nach Hannover gefahren ist. Denn nur so kann die schnuckelige Aufnahme mit Welpe Luna entstanden sein. Bei einem erneuten Hamburg-Trip am Wochenende ließ Yeliz ihren Vierbeiner nämlich zu Hause bei ihrer Familie, weil er für längere Fahrten einfach noch zu klein ist.

Instagram / lunaundyeliz Filip Pavlovic und Luna

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in New York

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-TV-Star



