Bekommt Shades of Grey jetzt ernstzunehmende Konkurrenz? 2011 und 2012 hatte die Romantrilogie von E. L. James (57) über die aufregende Liebesgeschichte des Millionärs Christian Grey und der jungfräulichen Anastasia Steele die Leser begeistert. Wenige Jahre später war die Buchreihe mit Jamie Dornan (38) und Dakota Johnson (30) aufwendig verfilmt worden. In diese großen Fußstapfen möchte jetzt ein neuer sexy Streifen treten: die polnische Produktion "365 Days"!

Seit wenigen Tagen ist der Film auf der Streaming-Plattform abrufbar – und schnellte bereits binnen weniger Stunden an die Spitze der Netflix-Charts. In dem Erotikfilm geht es – ähnlich wie bei "Shades of Grey" – um die sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau: Mafiaboss Massimo (Michele Morrone) trifft auf Sizilien die unglücklich vergebene Laura (Anna Maria Sieklucka), findet Gefallen an ihr und entführt sie kurzerhand. Die Beauty soll sich binnen 365 Tagen in ihn verlieben – und genau wie Christian Grey steht auch Don Massimo auf Sado-Maso-Spiele...

Doch alleine sollten sich die Netflix-Nutzer diesen Film nicht anschauen: Auf Twitter beschwerten sich bereits einige Zuschauer, "365 Days" habe sie sexuell frustriert zurückgelassen. "Es war keine gute Idee, diesen Film ohne Partner zu schauen!", schreibt etwa ein User.

Anzeige

Getty Images Michele Morrone, italienischer Schauspieler

Anzeige

Collection Christophel, Action Press Dakota Johnson und Jamie Dornan in "Shades of Grey"

Anzeige

Instagram / anna_maria.sieklucka Anna Maria Sieklucka, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de