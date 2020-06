Glückwünsche gab es auch vom Enkel aus Amerika! Prinz Philip feierte am 10. Juni einen besonderen Ehrentag: Er wurde stolze 99 Jahre alt! Zu seinem Geburtstag durfte sich der Mann der Queen (94) über zahlreiche Gratulanten freuen – unter anderem widmeten ihm seine Frau, sein Sohn Prinz Charles (71) oder sein Enkel Prinz William (37) mit Ehefrau Herzogin Kate (38) liebe Worte online. Doch von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) gibt es im Netz keine Glückwünsch-Posts. So haben sie dem Jubilar gratuliert!

Journalistin Carolyn Durand hat von einem Insider erfahren, dass Harry und Meghan natürlich nicht den Geburtstag von Philip vergessen haben. Auf Twitter schrieb sie am Dienstag: "Eine Quelle, die dem Herzog und der Herzogin von Sussex sehr nahe steht, hat bestätigt, dass Harry und Meghan den Herzog von Edinburgh, Prinz Philip, zusammen mit deren Sohn Archie sprechen werden und ihm alles Gute zum 99. Geburtstag wünschen werden." Ob sie den gebürtigen Griechen klassisch per Telefon oder doch via Video-Call angerufen haben, ist nicht bekannt.

Doch wieso haben sonst alle hochrangigen Mitglieder der royalen Familie auch im Netz an den Prinzen gedacht – nur Meghan und Harry nicht? Seitdem sie ihren Royal-Pflichten abgeschworen haben und nach Amerika gezogen sind, nutzen die beiden den offiziellen Instagram-Account "Sussexroyal" nicht mehr. Mit einer der Gründe: Die Queen hat den Turteltauben verboten, weiterhin unter diesem Namen zu agieren – schließlich haben sie freiwillig ihre Ämter niedergelegt – und sind somit keine Royals mehr.

Anzeige

Getty Images Prinz Philip in Schottland, Juli 2017

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., britische Königin

Wusstet ihr, dass Meghan und Harry so einen Stress wegen des Namens "Sussexroyal" haben? Ja, das habe ich mitbekommen. Nein, das ist an mir vorbeigegangen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de