Ehrliche Mama-Worte von Sarah Harrison (29)! Gemeinsam mit ihrem Mann Dominic (28) erwartet die YouTuberin derzeit ihr zweites Kind. Bis ihre erste Tochter Mia Rose (2) eine kleine Schwester bekommt, dauert es auch gar nicht mehr allzu lange: Die werdende Zweifachmama befindet sich bereits in der 32. Schwangerschaftswoche! Deshalb hat die 29-Jährige sich natürlich auch schon so ihre Gedanken gemacht, wie die ersten Wochen und Monate mit dem Familienzuwachs ablaufen sollen. Jetzt offenbarte Sarah: Sie will ihr Baby nicht lange stillen!

Auf YouTube veröffentlichte der Webstar nun ein ausführliches Schwangerschaftsupdate. "Ich werde keine Langzeitstillmutter, das ist schon mal klar", betont Sarah in dem Video und erklärt weiter: "Mir ist es wichtig, dass sie die Anfangsmilch hat, die ersten Wochen von mir trinkt und ich denk dann so, dass ich nach zwei, drei Monaten abstillen werde." Dieser Plan kommt nicht von ungefähr – genauso hatte die Mama es schon bei ihrer Erstgeborenen Mia gemacht.

"Ich hab ja bei Mia versucht, zu stillen, und es hatte auch teilweise geklappt, aber ich war jetzt nicht so hundertprozentig happy damit", erinnert Sarah sich zurück. "Ich hatte das Gefühl, dass sie sehr wenig Milch bekommen hat, und ich musste dann glaube ich nach anderthalb, zwei Monaten zufüttern und nach zweieinhalb, drei Monaten habe ich dann abgestillt", schildert die Beauty weiter. Im Nachhinein habe sie den Zeitpunkt so gut gefunden und wolle es nun genauso machen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison im Juni 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTube-Stars



