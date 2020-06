Für die schwangere Sarah Harrison (29) geht es langsam in die heiße Phase! Die YouTuberin und ihr Mann Dominic Harrison (28) schweben im absoluten Elternhimmel: Aktuell erwarten sie nämlich ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Zu Töchterchen Mia Rose (2) wird sich ein kleines Schwesterchen gesellen. Die Vorfreude ist bei der kleinen Familie riesig – und allzu lange muss sich das Trio auch gar nicht mehr gedulden: Sarah läutete jetzt die 32. Schwangerschaftswoche ein!

Auf Instagram teilte die Blondine nun ein Update: Im weißen Spaghetti-Top und Jeanshemd präsentiert Sarah darauf ihren Babybauch im Profil und offenbarte dazu: "Und schon wieder ist eine Woche vorbei, und die Geburt rückt immer näher. 32 Wochen schwanger." Damit befindet sich die baldige zweifache Mutter schon im achten Monat – und steckt daher natürlich längst mitten in den letzten Vorbereitungen: "Heute Abend werde ich das Internet durchstöbern und schauen, ob ich noch das eine oder andere für unsere zweite Prinzessin finde", gab sie ebenfalls in dem Beitrag preis.

Die Glücksgefühle hinsichtlich der bevorstehenden Geburt dürften sich in den vergangenen Tagen nur noch mal verstärkt haben: Seit Kurzem steht nämlich fest, dass Mann Domi trotz der aktuellen Lage bei der Entbindung dabei sein darf! "Gerade hat die Klinik angerufen, bei der wir entbinden: Dominic darf mit rein und mit dabei sein. Das macht mich gerade so glücklich, wirklich", freute sie sich. Wenige Tage, bevor es so weit ist, werde er allerdings noch einen Test machen müssen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrisons Babybauch im Juni 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in der 30. Schwangerschaftswoche

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, Web-Star



