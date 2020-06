Sarah Harrison (29) hört in Sachen Entbindung voll und ganz auf ihr Bauchgefühl! Mittlerweile ist die Frau von Influencer Dominic Harrison (28) bereits in ihrer 32. Schwangerschaftswoche – bis zur Geburt ihrer zweiten Tochter dauert es also gar nicht mehr so lange! Im Hinblick auf den großen Tag hat die Bloggerin auch schon eine genaue Vorstellung, von der sie sich trotz Kritik nicht abbringen lässt!

In ihrem neuen YouTube-Video erklärt Sarah: "Für das zweite Kind habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen, das auch per Kaiserschnitt auf die Welt zu bringen. Jede Frau, jede Mutter darf selbst über ihren Körper entscheiden", nimmt sie ihren Hatern gleich den Wind aus den Segeln. Ihren Entbindungswunsch teilte die einstige Der Bachelor-Kandidatin vor ein paar Wochen schon einmal im Netz – musste damals allerdings so viel Kritik einstecken, dass sie den Beitrag wieder löschte.

Obwohl Sarah auch dieses Mal den Grund für ihre bevorzugte Geburtsmöglichkeit nicht nennt, stellt sie klar: "Jeder Schritt, jede Entscheidung wird seinen Grund haben, wo man nicht nachfragen sollte." Schließlich war bei ihrer Erstgeborenen Mia Rose Harrison (2) ein Kaiserschnitt medizinisch notwendig gewesen.

Anzeige

Instagram / team.harrison.official Die Harrisons im Mai 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in der 30. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / team.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de