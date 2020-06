Bei Sarah Harrison (29) machen sich die anderen Umstände auf der Waage bemerkbar! Aktuell erwarten die YouTuberin und ihr Mann Dominic Harrison (28) ihr zweites Kind. Allzu lange müssen sich das Paar und Töchterchen Mia Rose Harrison (2) nicht mehr gedulden, bis sie ihr neues Familienmitglied in die Arme schließen können. Im Endspurt ihrer Schwangerschaft gab die werdende zweifache Mutter jetzt ein neues Update: So viel hat Sarah bisher zugenommen!

Zu Beginn ihrer Schwangerschaft brachte Sarah 62,5 Kilo auf die Waage. In ihrem neuen YouTube-Clip überprüfte die Beauty ihr Gewicht nun erneut. Inzwischen wiegt der schwangere Webstar 72,9 Kilo und hat somit stolze 10,4 Kilo zugenommen. Mit den zusätzlichen Babypfunden macht sich die 29-Jährige aber keine Sorgen: "Ich finde das absolut gar nicht schlimm", verriet sie. In ihrer ersten Schwangerschaft wog sie zum gleichen Zeitpunkt bereits ein Kilo mehr.

Ob Sarah in den kommenden Wochen noch weiter zunehmen wird? "Ich glaube, dass ich jetzt noch so drei oder vier Kilo draufbekomme", vermutete die schwangere Blondine. Mit einem Bauchumfang von 99 Zentimetern fällt es der Influencerin allerdings immer schwerer, ihre eigenen Füße zu sehen. Die Schwangerschaft genießt sie dennoch in vollen Zügen: "Ich fühle mich noch sehr wohl in meinem Körper", gestand sie. Auch von möglichen Dehnungsstreifen fehlt durch tägliches Cremen bisher noch jede Spur.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTube-Stars

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Webstar



