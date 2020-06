Sie hat nicht nur auf dem Parkett ordentlich was drauf, sondern auch so einiges im Köpfchen! Keine Frage: Die Tänzer und Tänzerinnen, die den Promis bei Let's Dance die richtigen Schritte beibringen, sind Profis auf Weltklasse-Niveau. Schon in früher Kindheit begannen Kathrin Menzinger (31), Erich Klann (33) und Co. mit ihrem anspruchsvollen und zeitaufwendigen Training. Das hielt eine Dame aber nicht davon ab, auch in der Schule richtig Gas zu geben: Christina Luft (30) beendete ihre Schullaufbahn mit Traumnoten!

Mit neun Jahren ging es für die Brünette zum ersten Mal in die Tanzschule, ab 2002 – im Alter von 12 Jahren – nahm sie sogar regelmäßig an Turnieren teil. Scheinbar konnte Christina dieses trainingsintensive Hobby aber problemlos mit dem Lernstoff in der Schule vereinbaren – so wirkt es zumindest, wenn man einen Blick auf ihre Noten wirft: Vor Kurzem wurde sie von ihren Followern nach ihrer Abiturnote gefragt. Nun antwortete die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story kurz und bündig: "1,3 und stolz darauf."

Auch wenn Christina wohl ein ziemlich fleißiges Bienchen in Sachen Mathematik, Deutsch und Co. gewesen ist – der Sport schien letztendlich schon immer ihre größte Leidenschaft gewesen zu sein. Als ein Follower wissen wollte, ob es auch noch andere Sportarten gäbe, die sie gerne intensiver ausgeübt hätte, verriet die Tanz-Mentorin von Luca Hänni (25): "Fast wäre ich Turnerin oder Schwimmerin geworden."

Instagram / christinaluft Christina Luft, Profi-Tänzerin

Instagram / christinaluft Christina Luft im Mai 2020

Instagram / christinaluft Die "Let's Dance"-Stars Christina Luft und Luca Hänni



