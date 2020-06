Woher stammt Daniela Büchners (42) Findelkind auf vier Pfoten wirklich? Am Donnerstag verkündete die TV-Auswanderin und Mutter von fünf Kindern stolz im Netz: Sie hätten ein Kätzchen gefunden, das vor einer Mülltonne abgelegt worden sei – und nun würden sie es aufpäppeln und behalten. Kurz darauf entdeckten aufmerksame Fans jedoch eine Facebook-Anzeige, bei der augenscheinlich dasselbe Kätzchen auf Mallorca zur Abgabe angeboten wurde. Das Posting soll von einer Frau aus Dannis Umfeld stammen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage: Wo hat Danni das Kätzchen denn nun her – von der Person, die die Anzeige gepostet hat, oder von der Straße?

Promiflash hat sich mal bei der Frau, die das Katzenbaby ursprünglich im Netz angeboten hatte, erkundigt. Dabei kam raus: Offenbar hat Daniela den kleinen Vierbeiner nicht – so wie es sich zunächst angehört hat – selbst gefunden! "Einer meiner Nachbarn hatte drei Kätzchen in der Nähe eines geschlossenen Hotels gefunden. Eines davon ging an meinen Nachbarn, eines behalten wir und eines nahm Daniela", schilderte die Dame. "Daniela hat sie uns abgenommen und natürlich kein Geld dafür bezahlt."

Doch woher kennt die Frau Daniela? "Mein Schwager bot seiner Freundin, Danielas Tochter, ein Kätzchen an, und sie nahmen ihn an und adoptierten ihn. Daniela ist die Schwiegermutter des Bruders meines Partner", erklärte die Frau weiter. Mit Dannis Tochter ist hier Jada gemeint. Somit war Dannis Behauptung "wir haben sie gefunden" im Bezug auf das Kätzchen also nicht geschwindelt – mit "wir" war wohl lediglich ihr Umfeld gemeint und nicht sie selbst und ihre Kids.

Das Katzenbaby von Familie Büchner, Juni 2020

Daniela Büchner im März 2020

Daniela Büchner mit ihren Kindern, Ostern 2020

