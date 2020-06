Die Stars von "365 Days" dürfen sich über zahlreiche neue Fans freuen! Michele Morrone und Anna Maria Sieklucka starten mit ihrem Erotikfilm aktuell auf Netflix total durch. Die Mischung aus dem spannenden Plot und den leidenschaftlichen Liebesszenen lockt zahlreiche Zuschauer vor die Streaming-Mattscheibe. Doch nicht nur der Streifen bekommt viel Zuspruch – auch die Bekanntheit und Beliebtheit der Darsteller geht dadurch gerade durch die Decke. Sie dürfen sich über einen heftigen Follower-Boom auf Social Media freuen!

Michele ist in Sachen Fan-Zuwachs der klare Gewinner – er hat innerhalb von 14 Tagen über eine Million neue Follower auf seinem Instagram-Account dazugewonnen! Und die Zahlen scheinen stetig zu wachsen. Den krassesten Supporter-Anstieg konnte er bislang am 11. Juni verzeichnen. Laut Social Blade folgten ihm an diesem Tag fast 500.000 weitere User. Und die dürfen sich auf zahlreiche heiße Schnappschüsse des Italieners freuen. Ob oberkörperfrei, mit einem verschmitzten Grinsen auf den Lippen oder in lasziver Pose – der Schauspieler weiß, was seine Supporter sehen wollen!

Auch Annas Followerzahl hat sich in den vergangenen zwei Wochen fast verdoppelt: von 370.000 auf 675.000! Auch bei ihr kommen täglich Tausende neue Unterstützer hinzu. Im Gegensatz zu Michele präsentiert sich die Theater-Darstellerin nicht so freizügig – sondern gibt lieber Einblicke in ihre Arbeit an Filmsets oder zeigt sich bei nachdenklichen Fotoshootings.

Instagram / anna_maria.sieklucka Michele Morrone und Anna Maria Sieklucka

Getty Images Michele Morrone, Schauspieler

Instagram / anna_maria.sieklucka Anna Maria Sieklucka, Schauspielerin



