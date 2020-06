Haben Frank Elstner (78) und Lena Meyer-Landrut (29) wieder Frieden geschlossen? 2011 hatte der Moderator die Sängerin beim Eurovision Song Contests in Düsseldorf interviewt. Dabei reagierte die damals amtierende Eurovision-Siegerin auf Franks Fragen teilweise ziemlich frech und musste sich dafür im Nachhinein harter Kritik stellen. Jetzt begegneten sich die beiden TV-Stars nach knapp neun Jahren wieder – und versöhnten sich!

Die 29-Jährige war in Franks Netflix-Show "Wetten, das war‘s..?" zu Gast. Dabei kam es zur Aussprache. "Ich hab damals keine besonders guten Fragen gestellt. Sorry, dass Sie dadurch so viel Ärger hatten", entschuldigte sich der einstige "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator. Lena kamen daraufhin direkt die Tränen: "Ich finde das ganz rührend und fange sofort an zu weinen, wenn Sie das so nett sagen. Ich war überfordert, müde und noch nicht professionell. Ich muss mich entschuldigen!"

Die neuen Folgen der Talkshow sind ab Freitag auf Netflix zu sehen. Für die Sendung lud Frank neben Lena auch die Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf (36) und Joko Winterscheidt (41), Autorin Charlotte Roche (42) sowie Schauspieler Daniel Brühl (41) ein. Eine weitere Fortsetzung des Formats wird es aber nicht geben: Vor wenigen Wochen gab der 78-Jährige bekannt, seine Karriere beenden zu wollen.

Getty Images Frank Elstner im Dezember 2019 in Köln

Getty Images Lena Meyer-Landrut im Februar 2020 in Berlin

Netflix Frank Elstner und Klaas Heufer-Umlauf bei "Wetten, das war's..?"



