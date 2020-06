Schockierende Scheidungs-News aus Hollywood! Sängerin Kelly Clarkson (38) und ihr Ehemann Brandon Blackstock sollen sich nach sieben gemeinsamen Jahren scheiden lassen. Den Antrag soll die "Broken & Beautiful"-Interpretin vor wenigen Tagen gestellt haben. Ihre Fans weltweit sind darüber sehr schockiert, da es dafür überhaupt keine Anzeichen gab. Jetzt wurde bekannt, wie das nähere Umfeld der The Voice-Jurorin auf die Scheidungs-News reagiert hat.

Den Freunden und Kollegen von Kelly soll es genauso gehen, wie ihren treuen Anhängern – sie haben damit absolut nicht gerechnet. Ein der Sängerin nahestehender Insider verriet gegenüber E! News: "Es kam aus dem Nichts. Es ist alles so traurig für die Kinder. Sie waren immer so eine liebevolle Familie. Es schien nie, als hätten sie ein Problem." Eine weitere Quelle gab darüber hinaus an, dass Brandon fast bei jeder Sendung von Kellys Talk-Show backstage anwesend war. Es seien gar keine Anzeichen für eine Beziehungskrise zu erkennen gewesen.

Kelly und Brandon sind Eltern von zwei gemeinsamen Kindern, River Rose (6) und Remington Alexander (4). Der 43-Jährige, der nicht nur Kellys Ehemann, sondern auch ihr Manager ist, brachte zwei weitere Kinder mit in die Beziehung.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson

Getty Images Kelly Clarkson, 2019 bei den Billboard Music Awards

Getty Images Kelly Clarkson mit ihrer Familie bei der "Ugly Dolls"-Premiere



