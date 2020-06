So begann für sie das spannende Show-Abenteuer! In der zehnten Staffel von Let's Dance feierte Christina Luft (30) ihr Debüt – 2017 trat sie in der Show erstmals mit Sänger Giovanni Zarrella (42) an und gehört seitdem zum Profi-Cast des Formats. Doch wie kam sie eigentlich zu der Ehre, als Tänzerin mit den Promis übers Parkett zu grooven? Christina verrät ihren Fans jetzt, wie sie damals den Job ergatterte.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 30-Jährige nun offen und ehrlich Fan-Fragen. Ein Follower wollte dabei von ihr wissen, wie sie zu "Let's Dance" gekommen ist. "Ich wurde mehrere Jahre angefragt und hab mich dann entschlossen, es zu machen, als wir unsere Tanzkarriere beendet haben", antwortete Christina darauf. Sie tanzt schon seit Längerem keine Profi-Turniere mehr – käme eine Rückkehr in den professionellen Tanzsport für sie denn infrage? "Das überlasse ich anderen. Für mich war das eine großartige Zeit, aber mich zieht es weiter", stellte sie abschließend klar.

Die vergangene Staffel endete für Christina ziemlich erfolgreich. Gemeinsam mit Luca Hänni (25) schaffte sie es ins Finale – und holte sich bei der großen Profi-Challenge mit Christian Polanc (42) sogar den Sieg. Falls sie kommendes Jahr wieder dabei sein sollte, darf sie sich übrigens ihren prominenten Tanzpartner aussuchen.

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft, Tänzerin

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft, "Let's Dance"-Profi

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius; Getty Images Ekaterina Leonova, Christina Luft und Christian Polanc



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de