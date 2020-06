Hinter den Kulissen von "Selling Sunset" geht es wohl ordentlich zur Sache! Seit einigen Wochen ist die zweite Staffel der erfolgreichen Netflix-Show verfügbar. Auch in dieser Season wird einmal mehr deutlich, dass Christine Quinn und Chrishell Stause (38) in diesem Leben keine BFFs mehr werden. Doch auch abseits der erfolgreichen Realityshow scheinen die Fronten ziemlich verhärtet zu sein: Chrishell hat Christine jetzt sogar auf Instagram blockiert!

Im The Reality Tea Podcast spricht die Beauty offen über diese drastische Maßnahme. "Einige von euch haben es schon bemerkt, dass ich sie in den vergangenen Wochen nicht mehr auf Bilder verlinkt habe und das aus einem ganz bestimmten Grund: Ich habe sie blockiert. [...] Sie weiß auch ganz genau, warum das passiert ist", erzählt die Ex von This Is Us-Star Justin Hartley (43).

Die genauen Umstände für diesen Schritt will sie allerdings nicht verraten. Chrishell hat aber Beweise, die Christine ganz schön blöd aussehen lassen könnten. "Ich bin mir sicher, dass sie hofft, dass ich euch nie zeigen werde, warum sie blockiert wurde", verrät sie weiter und spielt damit auf mysteriöse Screenshots an.

Anzeige

Getty Images Chrishell Stause, "Selling Sunset"-Star

Anzeige

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Chrishell Stause, TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de