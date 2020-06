Und plötzlich ist man selbst betroffen! Schon seit Jahren setzt sich Prinz Harry (35) für zahlreiche Hilfsorganisationen ein. An diesem Engagement hat sich auch nach dem Megxit und dem Umzug nach Los Angeles nichts geändert: Er ist unter anderem Schirmherr von African Parks – einer Organisation, die sich auf Naturschutz konzentriert. Ein Anliegen Harrys, das ihm vor allem seit der Geburt seines Sohnes mehr denn je am Herzen liegt.

"Seit ich Vater geworden bin, ist der Druck noch größer, sicherzustellen, dass wir unseren Kindern die Zukunft bieten können, die sie verdienen, eine Zukunft, die ihnen nicht genommen wird, sondern eine Zukunft voller Möglichkeiten und Gelegenheiten", stellt der 35-Jährige in einem offenen Brief der Umweltschutz-In­i­ti­a­ti­ve klar. Er selbst sei schon immer von Afrika und dessen Tierwelt fasziniert gewesen und es sei ihm eine Ehre, Teil eines so tollen Projektes zu sein: "Ich bin motivierter als je zuvor, um alles zu tun, um die Mission des Schutzes wilder Orte, der Tierwelt, der Menschen und der kommenden Generationen voranzutreiben."

Dass Harry schon seit Kindertagen eine ganz besondere Verbundenheit zu diesem Kontinent hat, ist schon lange bekannt. So wurde eine Zeit lang sogar gerätselt, ob er und Herzogin Meghan (38) womöglich nach Afrika auswandern. Das dementierte der Royal in der ITV-Dokumentation "Harry & Meghan - An African Journey". Zeitgleich versprach er jedoch: "Für den Rest unseres Lebens werden wir uns für Afrika und dessen Erhaltung einsetzen."

Getty Images Prinz Harry in Malawi, September 2019

Getty Images Prinz Harry in Botswana, September 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrem Afrika-Staatsbesuch in Johannesburg im Oktober 2019



