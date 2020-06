Der kleine Alessio (4) ist ganz aus dem Zimmerchen – äh, Häuschen! Seit Anfang Juni ist klar, dass seine Mama Sarah Lombardi (27) und der Knirps aus ihrer bisherigen Wohnung ausziehen und dann in einer größeren Bleibe wohnen. Stolz verkündete die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin, dass ihre neue Behausung mit drei Zimmern, zwei Bädern und einem großen Balkon daherkommt. Eins der Zimmer gehört natürlich dem Vierjährigen: Nun durfte Alessio es endlich zum ersten Mal sehen und freute sich tierisch!

In ihrer Instagram-Story zeigte Sarah jetzt, wie ihr Söhnchen reagiert, als er auf dem Weg in sein neues Zimmer ist. Aufgeregt tippelt er in dem kurzen Clip mit den Füßen und scheint es gar nicht abwarten zu können. Den Raum präsentierte die 27-Jährige ihren Followern zwar noch nicht, einen kurzen Blick auf die Tür des Zimmers konnte man aber schon erhaschen. In der berühmten Disney-Schrift steht dort "Alessio" und um den Namen herum hat Sarah Sticker der Stars aus der "Toy Story"-Filmreihe geklebt – und damit offensichtlich genau ins Schwarze getroffen: "Alessio sieht sein Zimmer zum erstem Mal. Wie er sich gefreut hat! Das macht mich so glücklich", kommentierte sie.

Noch muss sich Sarahs Community in Geduld üben, denn die ganze Wohnung wird sie vorerst nicht zu Gesicht bekommen: "Ich werde euch die Wohnung zeigen, aber ich will, dass alles fertig ist, damit ich euch das komplette Endergebnis zeigen kann", verriet die ehemalige Castingshow-Teilnehmerin. Dann wird sich wohl auch herausstellen, ob es sich bei der Bleibe um ein Liebesnest handelt, dass sie sich mit ihrem Partner Julian Büscher (27) teilt.

