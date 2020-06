Schon jetzt macht der künftige US-Bachelor Matt James Schlagzeilen! Vor wenigen Tagen wurde der Rosenkavalier für die kommende 25. Staffel von The Bachelor verkündet. Das Besondere an dem attraktiven Immobilienmakler: Mit ihm stürzt sich der erste schwarze Single-Mann in der Geschichte der Show in das Liebesabenteuer! Nun gab der 28-Jährige sein erstes Interview seit der Bekanntgabe und sorgte damit im Nachhinein für zahlreiche Lacher, denn: Matt trug während dieses Gesprächs untenrum nur seine Unterhose!

Eigentlich wäre die Aktion nicht weiter aufgefallen, denn: Matt gab das Interview mit "Good Morning America" per Videochat und war im Bildausschnitt der Kamera nur bis zum Bauch zu sehen. Doch sein Kumpel, der Reality-TV-Star Tyler Cameron (27), machte sich den Spaß und entlarvte den Bachelor in seiner Instagram-Story: Wie auf dem Schnappschuss zu sehen ist, trug Matt obenrum zwar ein schickes pfirsichfarbenes Sakko zu einem blauen Hemd – untenrum machte er sich jedoch nicht die Mühe und blieb einfach in Boxershorts!

Tyler kann Matt für seine Bachelor-Zeit sicherlich einige hilfreiche Tipps geben: So war der Hottie im Jahr 2019 Kandidat bei The Bachelorette, wo er um das Herz der Single-Lady Hannah Brown buhlte – und immerhin auf dem zweiten Platz landete. Anschließend führte der Blondschopf eine komplizierte Beziehung mit Supermodel Gigi Hadid, die aber nicht von langer Dauer sein sollte.

Anzeige

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron und Matt James

Anzeige

Instagram / mattjames919 Matt James in Texas im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron, Ex-"The Bachelorette"-Kandidat

Was sagt ihr zu Matt James' Unterhosen-Aktion? Finde ich megawitzig! Geht gar nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de