Ariana Grande (26) hat ihr Traumhaus gefunden! Der Popstar kann mit 26 Jahren auf eine wirklich fulminante Karriere zurückblicken. Kürzlich veröffentlichte sie ihren vierten Nummer-eins-Hit in Folge, und den Erfolg spürt die Sängerin wohl auch auf ihrem Konto. Gerne präsentiert sie sich perfekt gestylt als Luxus-Lady in opulenten Outfits. Jetzt soll sie auch ihre heimischen vier Wände ihrem kostspieligen Lifestyle angepasst haben: Ari lebt nun in einer Prachtvilla, die mehrere Millionen Euro gekostet hat!

Laut der Website Dirt.com, habe sich die "7 Rings"-Interpretin in den Hollywood Hills ein Anwesen für umgerechnet 12 Millionen Euro gekauft. Jahrelang habe sie zur Miete gelebt und einen regelrechten Such-Marathon nach einem passenden Haus hinter sich. Und so sieht ihre Traumvilla aus: Über drei Stockwerke sollen sich vier Badezimmer, sieben Schlafzimmer, ein Wellnessbereich, ein Weinkeller mit einer Kapazität für 300 Flaschen, eine Bar und ein Outdoor-Pool erstrecken.

Erstaunlicherweise bietet das Gebäude viele Glasfronten. Die Grammy-Gewinnerin beharrt wohl nicht allzu sehr darauf, sich in ihrem Heim komplett von der Außenwelt abzuschotten. Und in dieser exklusiven Wohngegend hat die Musikerin wohl auch kein Problem damit, wenn mal ein Blick in ihr Fenster geworfen wird: Niemand Geringeres als Leonardo DiCaprio (45) und Keanu Reeves (55) zählen zu ihren Nachbarn.

MEGA Ariana Grandes Villa in den Hollywood Hills, 2020

