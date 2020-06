Erste Beziehungskrise bei Sophia Thomalla (30) und Loris Karius (26)? Seit über einem Jahr sind die beiden nun schon ein Paar. Die bisher größte Schwierigkeit: Er wohnt in der Türkei und sie in Deutschland. Letztlich wird es für die beiden aber nicht nach Istanbul, sondern nach Liverpool gehen. Die Isolation verbrachten sie schon einmal zusammen. Jetzt plauderte die Schauspielerin über ihren gemeinsamen Alltag in der Zeit!

Wie Sophia in der NDR Talkshow erzählte, ahnte sie bereits, dass es aufgrund der schwierigen Situation einen Lockdown geben wird. Kurzerhand packte sie ihre Koffer und flog in letzter Minute zu ihrem Liebsten. Für diese schnelle Entscheidung hatte sie eine lustige Begründung: "Wenn Loris nicht an Corona stirbt, dann wäre er verhungert." Zweimal täglich kochte sie letztlich für sich und den Profi-Sportler. Auch wenn beide von zu Hause aus gearbeitet hatten – Loris machte viel Sport und das Model kümmerte sich um ihr Unternehmen – ihr reichte es dann aber irgendwann auch. Das war bisher eine der längsten Zeiten, die die beiden am Stück miteinander verbrachten, und Sophia zog ein ehrliches Fazit: "Noch zwei Wochen und länger, dann hätte es einen Toten gegeben... entweder er oder ich", witzelte sie.

Das Paar hatte seine Beziehung anfangs eine lange Zeit geheim gehalten. Sie wurden immer nur von Paparazzi beim Turteln erwischt und heizten somit die Gerüchteküche ordentlich an. Im Januar 2019 machte die Unternehmerin es dann in der gleichen Talkshow mit Barbara Schöneberger (46) offiziell und bezeichnete Loris als ihren Freund.

Instagram/sophiathomalla Sophia Thomalla, Juni 2020

Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla im Juli 2019 in Berlin

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla

