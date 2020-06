Sie hat schon immer ein Faible für Mode gehabt! Sarah Connor (40) feiert am 13. Juni einen runden Geburtstag: Sie wird 40 Jahre alt. Die vierfache Mama kann dabei auf eine beachtliche Karriere zurückschauen – aber auch modetechnisch war natürlich stets sehr viel los bei ihr: Promiflash wirft für euch einen Blick in die Vergangenheit und zeigt Sarahs verrückteste Outfits!

Anfang der 2000er hatte die heute 40-Jährige ihren absoluten Durchbruch und brachte einen Hit nach dem anderen raus. Doch neben ihrer Musik war die Blondine vor allem auch schon immer ein absoluter Mode-Hingucker auf den Konzertbühnen Deutschlands. Schon vor 19 Jahren entdeckte Sarah den Leo-Trend für sich und erschien bei der Verleihung des Comets in einer ausgefallenen Kombi aus einem Oberteil mit Leopardenmuster und einem Satinrock.

Doch nicht nur Leo-Prints hatten es Sarah damals angetan – auch blumige Details hatten voll und ganz ihren Geschmack getroffen. Bei The Dome 2001 erschien die Ex-Frau von Marc Terenzi (41) in einem ziemlich knappen Dress mit auffälligem Blütenmuster.

Ihren wohl legendärsten Look präsentierte die gebürtige Delmenhorsterin 2002 bei Thomas Gottschalk (70) in der der beliebten Kultshow Wetten, dass...? Ihren Song "From Sarah With Love" gab die Musikerin in einem überaus transparenten Kleid zum Besten, und ganz Deutschland fragte sich damals, ob sie etwas darunter trug oder nicht.

Doch neben ihrem Kult-Dress von "Wetten, dass...?" wagte sich die "Wie schön du bist"-Interpretin auch gern mal an Lack und Leder, bauchfreie Looks oder ausgefallene Mäntel. Vor allem ihr ziemlich opulentes Dalmatiner-Outfit dürfte dem einen oder anderen Fan noch gut im Gedächtnis geblieben sein. Welchen Look findet ihr denn am kultigsten? Stimmt in der Umfrage ab!

AUGUSTIN,CHRISTIAN / ActionPress Sarah Connor im August 2001

OHLENBOSTEL,GUIDO / ActionPress Sarah Connor, 2001

FOTO LANGBEHN / ActionPress Sarah Connor bei "Wetten, dass..?", 2002

HERRMANN, HENRY H. / ActionPress Sängerin Sarah Connor im Jahr 2001

PUBLIC ADDRESS / ActionPress Sarah Connor, Anfang der 2000er

JÜRGENS,RALF / ActionPress Sarah Connor, Sängerin



