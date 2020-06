Neue private Details über Herzogin Kate (38)! Die Ehefrau von Prinz William (37) gehört definitiv zu den Fan-Lieblingen unter den Royals – gerade deshalb freuen sich viele ganz besonders über Einblicke in das Privatleben der dreifachen Mutter. Vor einigen Wochen verriet eine Künstlerin, dass Kate Malbücher für Erwachsene gerne möge. Und nun plaudert auch die Moderatorin Kate Silverton aus dem Nähkästchen und lobt die 38-Jährige in den höchsten Tönen.

"Sie ist sehr beeindruckend, hat einen erforschenden Geist und ist, als Mutter, einfühlsam gegenüber allen Menschen, mit denen sie in Kontakt tritt", schildert die Journalistin im Interview mit Hello!. Die beiden Frauen kennen sich durch ihre Wohltätigkeitsarbeit mit Kindern. Es sei zudem sehr einfach, mit der royalen Beauty ins Gespräch zu kommen: "Sie ist interessiert sich leidenschaftlich für die psychische Gesundheit, mit einem speziellen Interesse an der Altersgruppe bis fünf Jahren."

Auch der Friseur Richard Ward konnte Kate bereits näher kennenlernen: Der Stylist war bei ihrer Hochzeit vor neun Jahren für ihre Haare zuständig. Gegenüber People offenbarte er vor einigen Wochen, dass die Britin einen "Sinn für Humor ohne jegliche Allüren" habe. Sie sei stets für einen guten Witz zu haben gewesen.

Getty Images Herzogin Kate, 2020

Getty Images Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William, 2020



