Da staunten die Singles von Are You The One? nicht schlecht! Seit Wochen haben die zehn Männer und zehn Frauen ein gemeinsames Ziel vor Augen: In der Villa ihr "Perfect Match" zu finden und sich damit das Preisgeld von 200.000 Euro zu sichern. Eigentlich waren alle davon ausgegangen, dass sie bereits vollzählig sind. Umso überraschender für alle, dass nun Frischfleisch auftauchte: Neuzugang Edin will eine der Ladys erobern.

"Ich bin Edin, bin 24, komme aus Stuttgart und bin der Neue. Ich platze da jetzt in die Villa rein und dann sind alle Augen auf mich gerichtet", stellte sich der Muskelmann in einem kurzen Einspieler vor. Seine Traumfrau solle gut aussehen und Tattoos haben. Außerdem stehe er auf gemachte Lippen und Brüste. "Dann geht der Löwe auf die Jagd", kündigte er an. Auf den ersten Blick könnte Laura (29) seinem Beuteschema entsprechen. So schnappte er sich die ehemalige DSDS-Kandidatin sofort für ein Gespräch unter vier Augen.

Aber so groß die Freude über den Neuzugang zunächst auch war, fragten sich vor allem die Jungs: Was bedeutet das für die Gruppe? "Edin wurde nachnominiert, weil Ferhat durch seine Verletzung nicht mehr an Challenges teilnehmen darf. Edin ist nicht sein Ersatzspieler. Er sucht – wie alle anderen – sein 'Perfect Match'. Das heißt, eine Frau bekommt zwei 'Perfect Matches'", erklärte Moderator Jan Köppen (37) während der "Matching Night". Ein Mann geht am Ende also leer aus!

Instagram / lauramorante___ "Are You The One?"-Teilnehmerin Laura Morante im April 2020

Instagram / edin.ayto Edin, Kandidat bei "Are You The One?"

TVNOW / Markus Hertrich Jan Köppen, "Are You The One?"-Moderator



