Werden sie bei "Are You The One?" die Frau fürs Leben finden? In der neuen Dating-Show, die ab dem 14. April auf TVNow und ab 6. Mai auch auf RTL läuft, wollen 20 Singles mithilfe der Wissenschaft ihr perfektes Gegenstück finden. Nach den zehn Single-Frauen, die teilnehmen und unterschiedlicher nicht sein könnten, stellt euch Promiflash nun die Herren der Schöpfung vor, die Experten zufolge in jenen Ladys ihre große Liebe finden sollten. Diese Boys heizen demnächst Deutschlands Bildschirme ein!

Dominic Ewig – "Gerade in den ersten Gesprächen ist es vor allem mein Kopf, der entscheidet, ob es Sinn macht, sich weiterhin auf eine Frau einzulassen oder nicht"

Nach fast einem Jahr Single-Dasein hat das Model genug: Bei "Are You The One?" sucht der 24-Jährige seine Traumfrau – am liebsten eine selbstbewusste Südländerin. Der 1,78 Meter große Berliner steht auf durchtrainierte Ladys mit vollen Lippen, die seine Verbundenheit zu Freunden und Familie akzeptieren. Ein No-Go für den ehrgeizigen Muskelmann: Raucherinnen!

René – "Bei 'Are You The One?' habe ich einige Sachen auch über mich selbst erfahren und werde diese für mein weiteres Leben mitnehmen"

Der IT-Techniker sucht seit fast 12 Monaten die Richtige, die reiselustig, sportlich und gepflegt ist. Mittlerweile ist der 28-Jährige sogar offen für die Ehe und Kinder – allerdings nur, wenn seine potenzielle Auserwählte ebenfalls weiß, was sie vom Leben will!

Axel Dieterle – "I Am The One!"

Der Philosophiestudent sucht eine lebhafte Blondine zum Pferde stehlen. Die wilde und sportliche Dame darf gerne ein paar Makel haben, solange Tattoos und Piercings nicht dazugehören. Nach eineinhalb Jahren Solo-Dasein und zwei schmerzhaften Betrugserfahrungen hat der Team-Player nichts dagegen, auch schon beim ersten Date zur Sache zu kommen. Ob er in der südafrikanischen Villa seine abenteuerliche Traumfrau kennenlernt?

Elisha Crowd – "Ich bin ein Stratege im Spiel und ein Herz- und Bauch-Mensch in der Liebe"

Der Berliner Personality-Coach ist seit eineinhalb Jahren Single und sucht nach einer eleganten und zielstrebigen Lady, die ihm Freiheiten lässt. Mit Kontroll-Freaks kann der Tattoo-Liebhaber nichts anfangen. Unhygienische Frauen sind für den Sauberkeits-Fan ebenfalls ein No-Go – dafür ist er immer für guten Sex zu haben.

Juliano – "Mein Bauchgefühl hat sich in der Villa auch kein bisschen getäuscht"

Der 21-Jährige weiß genau, was er will: Latinas mit vollen Lippen, die ihm das Gefühl geben, geliebt zu werden. Die Südländerin mit Wow-Effekt müsse ihn regelrecht aus den Socken hauen – langweilige Mauerblümchen können dagegen nicht bei ihm punkten. Ob der Personal-Trainer seiner einjährigen Single-Phase im Haus ein Ende setzen und seine Vorliebe für Sex ausleben kann?

Laurin – "Ich höre gerne auf mein Bauchgefühl, aber denke trotzdem sehr viel nach und wäge ab, was am sinnvollsten ist"

Der Forstwirt aus Mönchengladbach steht auf sportliche Blondinen, die loyal sind und Wert auf ihr Äußeres legen. Humor und eine liebevolle Art stehen bei ihm an erster Stelle – zu anhängliche Frauen törnen ihn aber ab. Ob er nach sechs Monaten ohne Partnerin seine Traumfrau kennenlernt?

Mo – "Lass los, woran du immer festgehalten hast und öffne dich für das, was du noch nie erkannt hast"

Der 34-Jährige Münchner ist seit knapp einem halben Jahr solo und sehnt sich nach einer natürlichen Frau, die seinen Wunsch nach einer großen Familie teilt. Kurven sind bei potenziellen Partnerinnen mehr als erwünscht, Zicken und Diven fallen dagegen durch. Außerdem ein No-Go für den Personal-Trainer und Friseur: Mädels, die auch jeden anderen Kandidaten näher kennenlernen...

Ferhart – "Ich höre sehr gern auf mein Bauchgefühl, trotzdem nimmt der Stratege in mir manchmal überhand"

Der Kölner BWL-Student wurde vor ein paar Jahren von seiner ersten Freundin betrogen – kein Wunder also, dass dem einstigen Amateurboxer nun vor allem Treue wichtig ist. Der Hobbykoch kann nichts mit Oberflächlichkeit anfangen und sucht nach einem halben Jahr ohne Partnerin ein Girl, das seinen Familiensinn teilt!

Kevin Yanik – "Man sollte nicht zu naiv sein, aber der Kopf stellt uns manchmal Steine in den Weg"

Der 21-Jährige ist kein Unbekannter: 2019 bandelte der Rettungssanitäter mit keiner Geringerin als Love Island-Star Joana Palmera an. Der Blogger aus Soest legt sehr viel Wert auf sein Äußeres und sucht eine Frau, die ehrlich, spontan und lustig ist. Die Lady sollte das gewisse Etwas haben, um die eineinhalbjährige Single-Zeit des dominanten Fashion-Fans zu beenden.

Aleksandar Petrovic (29) – "'Are You The One?' ist für mich ein soziales Liebesexperiment, in dem sich Emotionen und Strategie oft in die Quere kommen"

Auch dieser Kuppelshow-Kandidat dürfte Fernsehfans in Erinnerung geblieben sein! Vergangenes Jahr hat der Influencer bei "Love Island" vergeblich die große Liebe gesucht. Sollte seine potenzielle Partnerin noch mit ihrem Ex befreundet sein, würde der Maschinenbauingenieur seine zweijährige Beziehungs-Durststrecke allerdings lieber weiterführen. Bei einem Techtelmechtel legt er auf eine Sache besonders großen Wert: Dem Spaß am Sex. Matratzensport ist für ihn überlebenswichtig!

Welcher "Are You The One?"-Kandidat ist eurer Favorit?

Anzeige

TVNOW Die "Are You The One?"-Kandidaten 2020

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat René

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat Axel Dieterle

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat Elisha Crowd

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat Juliano

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat Laurin

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat Mo

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat Ferhart

TVNOW / Markus Hertrich Kevin Yanik, Influencer

TVNOW / Markus Hertrich Aleksandar Petrovic, Ex-"Love Island"-Star

Welcher "Are You The One?"-Kandidat ist eurer Favorit? Dominic René Axel Elisha Juliano Kevin Laurin Mo Ferhart Aleks Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de