In Tammy Hembrows (26) Liebesleben geht es aktuell ganz schön turbulent zu! Nachdem sich die Fitness-Queen im April 2020 von dem Rapper Jahkoy Palmer getrennt hatte, bändelte sie kurze Zeit später mit dem Musiker Erick Delgado an. Doch offenbar waren die Funken schnell verglüht, denn Ende Mai munkelte man aufgrund diverser Social-Media-Postings bereits über ein Beziehungs-Aus des Paares. Jetzt heizt Tammy die Gerüchteküche erneut an: Schwebt die Blondine nun etwa wieder im siebten Himmel?

Anlass zu Verwirrung gab nun ein neuer Beitrag der Influencerin auf Instagram. Zu einer ziemlich heißen Fotoreihe, auf der sich Tammy lediglich mit einer Jeans bekleidet am Strand rekelt, schrieb sie: "Ich habe Late-Night-Konversationen mit dem Mond. Er erzählt mir von der Sonne und ich erzähle ihm von dir." Ob diese kryptischen Zeilen auf ein erneutes Liebesglück hindeuten?

Für ein Liebes-Comeback mit Erick gibt es allerdings zumindest auf der Foto-Plattform aktuell keine Anzeichen. Nach ihrer vermeintlichen Trennung drückten Tammy und Erick auf dem Profil des jeweils anderen auf den "Entfolgen"-Button – und das hat keiner der beiden bisher wieder rückgängig gemacht.

Instagram / coconutfam Erick Delgado im April 2020

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Mai 2020

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin



