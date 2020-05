Ist Tammy Hembrow (26) nun Single oder nicht? Erst vor wenigen Wochen wurde offiziell, dass sich die Instagram-Bekanntheit von dem Rapper Jahkoy Palmer getrennt hat. Nur kurze Zeit später überraschte die Blondine ihre Fans mit der Nachricht, dass sie schon wieder frisch verliebt sei – und zwar in den Musiker Erick Delgado. Mit einem neuen Post sorgt sie nun allerdings für Spekulationen. Ist es zwischen den Turteltauben schon wieder aus und vorbei?

Am Dienstag teilte die zweifache Mutter in ihren Instagram-Storys einen kryptischen Ratschlag über Beziehungen: "Bleibt Single bis ihr euch in jemanden verliebt, der euch mit seiner Aufrichtigkeit und seinen reinen Absichten betört." Viele ihrer Follower rätseln nun, was dieser nachdenkliche Beitrag bedeuten soll. Besitzt Erick diese beschriebenen Eigenschaften nun oder entspricht er nicht den Erwartungen der Schönheit? Das 26-jährige Model verrät es nicht – Tammy hüllt sich bislang in Schweigen.

Auch Erick, der vermeintliche neue Freund oder aber Ex-Flirt der kurvigen Australierin, hat sich bisher noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Allerdings postete er vor Kurzem ein verdächtiges Video in seinen Instagram-Storys, das auf eine wilde Knutscherei hindeuten könnte. Einen geteilten Clip von Tammy in einem knappen, hellblauen Bikini kommentierte er zudem mit "OMG".

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Mai 2020

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Mai 2020

Instagram / coconutfam Erick Delgado im Februar 2019



