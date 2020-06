Geschenke-Prank für Carina Spack (24)! Die Promis unter Palmen-Blondine feiert heute ihren 24. Geburtstag. Schon um Mitternacht stieß sie mit ihren Liebsten auf dieses besondere Ereignis an. Auch ihr Freund, der Bachelor in Paradise-Star Serkan Yavuz (27), durfte dabei natürlich nicht fehlen – und Serkan hat sich für Carina eine ganz besondere Überraschung ausgedacht: Er hat ihr zu ihrem Geburtstag einen kleinen Geschenkestreich gespielt!

Für seine Freundin hatte der 27-Jährige gleich drei, teilweise riesige, Pakete eingepackt, wie er in seiner Instagram-Story zeigte. Vor allem das kleinste der drei Geschenke schien etwas ganz Besonderes zu sein. "Das kann man immer gebrauchen, das wird sie am meisten freuen", war Serkan sich sicher. In dem bunten Paket wartete ein großes Gurkenglas auf die Influencerin – Carinas Freude hielt sich allerdings in Grenzen. Auch das nächste Paket schien die 23-Jährige eher zu frustrieren. Eine hübsche Kette verpackte Serkan nämlich in mehreren XXL-Kartons.

In dem letzten – allergrößten Paket – konnte Carina dann ein Kuscheltier, Kosmetiktaschen und einen Pullover auspacken. Aber auch da wollte Serkan seine Liebste erst in die Irre führen. All diese kleinen Überraschungen verstaute er in einer meterlangen Box.

Instagram / https://www.instagram.com/serkan___yavuz/ Serkan Yavuz im Juni 2020

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-TV-Star

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Januar 2020



