Was sich liebt, das neckt sich! Carina Spack (23) und Serkan Yavuz (27) sind offenbar wie füreinander gemacht. Während ihrer Teilnahme bei Bachelor in Paradise funkte es zwischen ihnen – bis heute sind sie ein glückliches Pärchen. Die beiden haben sogar Serkans wochenlange Abwesenheit durch seine Big Brother-Teilnahme gut überstanden. Im Netz stellen sie unter anderem immer wieder witzige Clips online, in denen sie sich gegenseitig auch mal gehörig veräppeln. Und so feiern Serkan und Carina jetzt ihr Beziehungs-Jubiläum ebenfalls mit einem frechen Scherz!

Am Samstag haben die TV-Bekanntheiten ein kleines Jubiläum zu feiern, wie die Blondine in ihrer Instagram-Story mit einem putzigen Knutschbild öffentlich macht. Der Spruch dazu ist allerdings nicht ganz so romantisch – sondern ein kleiner, lustiger Seitenhieb: "Heute halte ich es schon neun Monate mir dir aus. Ich liebe dich", schreibt sie. Das etwas andere Liebesgeständnis kontert Serkan prompt – mit einem witzigen Clip seiner Liebsten. Darin versucht Carina den schlafenden Reality-TV-Star mit einem lauten Schrei zu wecken. Neckisch kommentiert er das Video: "Heute halte eher ich neun Monate so was aus. Aber dafür liebe ich dich."

Im Promiflash-Interview erklärten die beiden im Januar ihre Beziehungs-Philosophie: "Ich glaube, man kennt uns einfach so: Herumalbern macht uns einfach aus. Wenn wir uns jetzt plötzlich verstellen und auf Instagram nur das perfekte Paar spielen würden, würde uns das eh keiner abkaufen", erzählte Serkan.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Januar 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Januar 2020

TVNOW Serkan Yavuz und Carina Spack bei "Bachelor in Paradise"



