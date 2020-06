Dieser Royal hat einen exquisiten Geschmack! Aufgrund der aktuellen Lage residiert Queen Elizabeth II. (94) derzeit mit ihrem Gatten Prinz Philip (99) auf Schloss Windsor. Doch auch in dieser Zeit dürfte die Monarchin nicht auf ihre üblichen Köstlichkeiten und Leckereien verzichten müssen – ihr sollen 24 Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Doch was genießt die Queen eigentlich am liebsten? Ein ehemaliger Angestellter verrät jetzt ihren absoluten Lieblingscocktail!

Der ehemalige Koch der Königsfamilie, Darren McGrady, gab jetzt einen Einblick in die alkoholischen Vorlieben der Queen. Am liebsten möge die 94-Jährige einen Gin mit Dubonnet, verriet er gegenüber CNN: "Das ist ihr allerliebster Drink." Demnach genieße sie gerne eine Mischung aus Rotwein, Gin und Zitrone – am liebsten trinke sie den Cocktail auf Eis. Trotzdem sei es Darren wichtig gewesen, klar zu stellen, dass es sich dabei um keine tägliche Gewohnheit handele. "Sie wacht nicht morgens auf und trinkt einen großen Gin Tonic", witzelte er.

Das Lieblingsgetränk der britischen Monarchin hat sich scheinbar schnell rumgesprochen. Im Internet kursieren zahlreiche Rezepte für den Cocktail, der mittlerweile schon als "The Queen's Dubonnet Cocktail" bezeichnet wird. Somit bekommen die Fans die Möglichkeit, sich auch einmal zu fühlen, wie die Queen auf einer Cocktailparty.

Getty Images Herzogin Kate und Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II.



