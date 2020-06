Jetzt bezieht Prinz Harrys (35) Tante Sophie Wessex (55) erstmals zum Megxit Stellung! Seit Harry und Meghan im Januar den Rückzug aus ihren royalen Verpflichtungen bekannt gaben, ranken sich um diesen Schritt viele Gerüchte. Dabei wird immer wieder spekuliert, dass die Ex-Schauspielerin mit dem Druck, der mit ihrem Eintritt in die berühmte Familie einherging, allein gelassen worden sei. Nun erklärte Sophie aber: Die Royals würden neuen Familienmitgliedern stets beistehen, damit diese sich an das Leben in der Öffentlichkeit gewöhnen!

"Wir versuchen immer, neuen Mitgliedern der Familie zu helfen", meinte die zweifache Mutter im Interview mit der Sunday Times. Außerdem stellte die Ehefrau von Prinz Edward (56) fest, dass sie es im Vergleich zu Meghan leichter hatte, sich in der Königsfamilie einzufinden. Sie verglich ihre Liebesgeschichte mit der von Harry und Meghan. "Ich hatte fünf Jahre Zeit, mich anzupassen. Während unserer sechsmonatigen Verlobungsphase lebte ich sogar schon im Buckingham-Palast", erinnerte sich Sophie. Harry habe Meghan gerade mal zwei Jahre lang gedatet, bevor er mit ihr 2018 vor den Traualtar trat.

Seit einiger Zeit lebt das Paar mit seinem Sohn Archie Harrison (1) in Meghans Heimatstadt Los Angeles. Dabei soll der Tapetenwechsel Meghan gut getan haben. Insidern zufolge fühle sie sich endlich wieder zu Hause und wie sie selbst. Auch zu dem Amerika-Umzug des Paares wurde Sophie befragt. Dazu sagte sie: "Ich hoffe einfach nur, dass sie glücklich werden."

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry im Jahr 2020

Getty Images Prinz Edward und Sophie Wessex im Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan im März 2020



