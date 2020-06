Sebastian Fobe (34) kennt sich mit Dates aus! Nach seiner Teilnahme an den TV-Formaten Die Bachelorette und Bachelor in Paradise, suchte er zuletzt bei der Kuppelshow Match! Promis auf Datingkurs nach der großen Liebe. Allerdings ist er aktuell – trotz eines vielversprechenden Final-Dates – nach wie vor alleine unterwegs. Doch wie sieht es in Sachen Frauen nach der TV-Show aus? Im Interview mit Promiflash gab er jetzt einen Einblick in sein Leben als Single!

"Natürlich kriege ich mal ab und an ein paar Avancen", verriet der Muskelmann jetzt gegenüber Promiflash. Darüber würde sich der Reality-Star zwar freuen, doch er hält an seiner Einstellung fest: "Das ist auch alles ganz lieb, nett und süß, aber ich sage auch immer, es kommt, wie es kommt." Dabei mache es für ihn nämlich keinen Sinn, etwas zu sehr zu wollen oder sogar zu erzwingen. "[...] Man muss einfach sein Leben ganz normal leben und mit sich selbst cool und im Reinen sein", riet Sebastian, denn dann würde auch alles seinen Lauf nehmen.

Hat sich durch seine Teilnahme an "Match!" also etwas an seinem Dating-Verhalten geändert? "Nee, ehrlich gesagt nicht", stellte er klar. Jedoch sei er jetzt etwas reflektierter und versuche, anfangs nicht zu euphorisch zu sein. Zum Großteil blieb aber alles beim Alten: "Ansonsten mache ich das so, wie ich das sonst auch gemacht habe."

Sebastian Fobe, TV-Bekanntheit

Sebastian Fobe, TV-Bekanntheit

Sebastian Fobe, TV-Bekanntheit



