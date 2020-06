Schlüpft Vanessa Morgan (28) in eine neue Rolle? Seit vergangenen Jahr war Ruby Rose (34) in die Titelfigur der Serie "Batwoman" geschlüpft. Doch nach nur einer Staffel und trotz positivem Feedback der Zuschauer gab die Schauspielerin Ende Mai preis: Sie verlässt die Serie! Die Macher bestätigten bereits, dass trotzdem neue Folgen gedreht werden würden. Doch wer wird die Superheldin nun verkörpern – etwa die Riverdale-Darstellerin?

Wie The Cinema Spot erfahren hat, steht Vanessa derzeit hoch im Kurs als Ersatz für Ruby. Ein Vorsprechen ist bereits in Planung. Allerdings würde sie bei einer tatsächlichen Anstellung nicht deren alte Rolle Kate Kane alias Batwoman verkörpern. Show Runner Caroline Dries hatte bereits zuvor preisgegeben, dass sie mit Ryan Wilder eine neue Titelfigur erschaffen werde. "Ich kreiere eine völlig neue Figur. In ihrer Vergangenheit wurde sie von Batwoman inspiriert. Sie wird sich das Bat-Cape umhängen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt vielleicht überhaupt nicht die richtige Person dafür ist, und das macht den Spaß daran aus", erklärte sie.

Ein Berufswechsel wäre bei Vanessa gar nicht so abwegig – schließlich machte sie erst vor Kurzem deutlich, dass sie mit den Produzenten von "Riverdale" sehr unzufrieden sei: "Ich spiele die einzige schwarze wiederkehrende Rolle, aber bekomme für meine Arbeit am wenigsten bezahlt", beschwerte sie sich vor einigen Tagen auf Twitter.

Getty Images Vanessa Morgan, 2018

Getty Images Schauspielerin Ruby Rose

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan, Schauspielerin



