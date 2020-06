Sie ist bekanntlich für jeden Spaß zu haben – die Rede ist von Betty Taube (25)! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat viel für Abenteuer übrig: Im Netz teilt die Frau von Fußballer Koray Günter (25) regelmäßig Bilder von sich in Autos, Flugzeugen und sogar Helikoptern – jetzt hatte die angehende Pilotin allerdings mit einem anderen Geschoss einen kleinen Unfall: Betty stürzte bei einer Motorrad-Spritztour!

Diese Aufnahmen in Bettys Instagram-Story dürften ihren Fans einen Schrecken eingejagt haben: Kurz nachdem sie das Kraftrad präsentiert hatte, folgte ein Video, das festhält, wie die 25-Jährige nach wenigen Metern stürzt – und sich dabei unter anderem eine blutige Wunde am Unterarm zuzieht. Sie nahm das Ganze jedoch mit Humor und bewies so, dass sie sich nicht allzu schlimm verletzt hatte: "War schnell beendet. Selten so gelacht"kommentierte sie den Unfall.

"Was wir über dieses Video gelacht haben, das ist einfach ein Legenden-Video, oh man. Aber mir geht es gut, ich habe nur eine Schramme, bisschen verbrannt, schräge Schraube", erklärte Betty. Tatsächlich sei die Lieblingsleggings der Beauty geschmolzen – für die Bikerin aber anscheinend kein Problem: Am Ende des Tages grinste sie dennoch in die Kamera!

Instagram / bettytaube Betty Taube im Februar 2018

Instagram / bettytaube Betty Taube im Juni 2020

Instagram / bettytaube Betty Taube, Model



