Sie ist dankbar für jedes zugenommene Kilo! Schon vor einer Weile verriet das Fitness-Model Lisa Del Piero (23), dass es sich vorgenommen habe, zuzunehmen. Der Grund: Die Beauty befindet sich aktuell in der sogenannten Massephase – und die ist beim Aufbau von Muskeln, vor allem im Po, extrem wichtig. Ihre Fans lässt Lisa nun an diesem spannenden Prozess teilhaben und gibt im Netz ein brandneues Body-Update.

In ihrer Instagram-Story gewährte die 23-Jährige ihrer Community einen Blick auf die Waage. Während das Gerät im Fitnessstudio knapp 66 Kilo anzeigt, wiegt Lisa im heimischen Badezimmer mittlerweile 68 Kilo. "Besser! Grundsätzlich sollte man natürlich nicht nach der Waage gehen. Ich gehe nur danach, um zu sehen, ob ich zunehme, was ich ja möchte", freute sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin. Ihr erklärtes Ziel sei es, bald die 70-Kilo-Marke zu knacken.

In einer weiteren Sequenz stellt Lisa allerdings noch einmal klar, dass man sich nicht unbedingt mit ihr oder anderen vergleichen sollte. "Und bitte habt keine Angst vor einer höheren Zahl auf der Waage, das ist nur eine Zahl. Wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, kann es natürlich passieren, dass ihr mehr wiegt. Aber ist doch egal", meinte die 23-Jährige. Muskeln hätten einfach eine höhere Volumendichte als Fett.

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Fitnessmodel

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Fitness-Influencerin

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero



