Sie liebt Kurven! Seit Lisa del Piero (23) im Jahr 2014 bei Germany's next Topmodel teilgenommen hat, hat sie sich sehr verändert. Von der stillen, schlanken Maus hat sie sich zum starken Sport-Junkie entwickelt. Sie arbeitet als erfolgreiche Fitness-Bloggerin und setzt damit ein klares Zeichen gegen den Diät-Wahn. Obwohl viele Frauen ja nicht so gern den Blick auf die Waage freigeben, hat Lisa Promiflash jetzt sogar verraten, wie es um ihr aktuelles Gewicht steht!

Die Influencerin erzählt im Promiflash-Interview, dass sie sich momentan in der sogenannten Massephase befinde, die beim Aufbau von Muskeln – vor allem im Po – wichtig ist. Dabei muss man deutlich "über dem Tagesbedarf essen" und nimmt entsprechend an Gewicht zu. "Ich habe seit Ende letzten Jahres zehn Kilogramm zugenommen und ich liebe es! Hört sich komisch an, aber ich mag es sehr, so kurvig zu sein." Und was heißt das genau? "Aktuell wiege ich stolze 68 Kilogramm, das ist jetzt mein Höchstgewicht", gibt die Beauty zu. Für sie seien die Kilos aber kein Problem, weil diese einfach zum Kraftsport gehören: "In der Massephase muss man die eine oder andere 'Speckfalte' riskieren. Finde ich persönlich sowieso nicht schlimm."

Auch in der Vergangenheit zeigte sich Lisa immer zufrieden mit ihrem Körper und ist vielen jungen Mädchen dadurch ein Vorbild. Zuletzt präsentierte sie im Netz ihre Dehnungsstreifen, die durch die Gewichtszunahme entstanden sind – und die sie selbstverständlich auch über alles liebt.

Instagram/lisadelpiero Lisa del Piero, April 2020

Instagram / lisadelpiero Lisa del Piero im April 2020

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Influencerin



