Christin Kaeber (31) zeigt ihrem Nachwuchs das weite Meer! Im März wurden die Influencerin und ihr Partner Leons erstmals Eltern. Töchterchen Nia ist der ganze Stolz des jungen Paares. Im Netz teilt die ehemalige Survivor-Kandidatin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als kleine Familie. Jetzt machte das Paar mit seinem Sprössling einen ganz besonderen Ausflug: Christin, Leons und Baby Nia fuhren an die Ostsee!

"Das erste Mal Meer mit dir", teilte Christin stolz via Instagram mit. Der Schnappschuss zeigt die Blondine freudestrahlend mit ihrem Nachwuchs im Arm. Trotz einiger Windböen scheint das Duo den Wochenend-Trip nach Usedom in vollsten Zügen zu genießen. "Das Gefühl von Sand unter den Füßen, das Rauschen des Meeres, die Luft, die Möwen", kommt die Beauty gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Einen Großteil ihrer Kindheit verbrachte Christin an der Ostsee: "Nun zeige ich dir diese Welt", versprach sie ihrem kleinen Mädchen.

Dabei vergeht die Zeit für Christin in ihrer neuen Rolle als Mama offenbar wie im Flug: "Ich kann gar nicht realisieren, dass diese kleine Maus bereits ein Vierteljahr in unserem Leben ist", verriet die Netz-Bekanntheit via Instagram. Durch die Geburt ihrer Tochter hat Christins Leben einen völlig neuen Sinn bekommen.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit Töchterchen Nia, Juni 2020

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und Tochter Nia, Juni 2020

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin



