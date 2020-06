Diese Kritik nimmt sich Sarah Harrison (29) nicht an! Mia Rose (2), die Tochter der einstigen Bachelor-Kandidatin, darf – nach kurzer Pause aufgrund der aktuellen Gesundheitslage – endlich wieder in den Kindergarten gehen. Wie Sarah jetzt im Netz verriet, würden sie und ihr Mann Dominic (28) die Kleine dort aber gleich wieder abholen, sollte sie sich unwohl fühlen und weinen. Für diese Aussage wurde die 29-Jährige von einem Follower scharf angegangen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin einen Screenshot einer privaten Nachricht, in der eine Userin ihr schrieb: "Wenn sie weint? Abholen? Sie ist fast drei!" In den Augen der Nutzerin wäre es ein Fehler, wenn Sarah ihrer Tochter in jeder Situation zur Hilfe eilen würde – deshalb riet sie ihr stattdessen: "Lass das Kind mal weinen, sonst bleibt sie immer so, wie sie ist."

Überzeugen konnte die Dame den Webstar aber offenbar nicht: "Ich mache das, was ich für richtig halte und nicht, wie ihr es wollt. Ich versuche, mein Kind ohne weinen zu erziehen. Ich rede mit ihr und gebe ihr Zeit", erklärte Sarah bestimmt. Ihr sei es lieber, eine verwöhnte Tochter zu haben als eine traurige.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Februar 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison im Juni 2020



