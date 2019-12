Sarah (28) und Dominic Harrison (28) begeistern ihre YouTube-Fans mit Einblicken in ihr Leben. Ob ihre Schwiegereltern, ihr viermonatiger Aufenthalt in Los Angeles, die Rückkehr nach Deutschland oder ihre Traumhochzeit – nichts blieb der Community im Netz verborgen. Auch ihre Tochter Mia Rose (2) avanciert schon zum Web-Star. Die Eltern sind von ihrer kleinen Prinzessin begeistert und ihre Follower wollen alles über sie wissen.

Bei den Place to B Awards in Berlin sprach Dominic mit Promiflash und schwärmte von seinem Wonneproppen: "Mia ist ein Goldstück und immer gut drauf. Momentan ist gerade die Phase, da sie jetzt auch in den Kindergarten geht, dass sie so ein bisschen sich selbst findet." Mia lerne neue Wörter und spreche diese öfter hintereinander aus. "Sie wird selbstständiger", meinte Domi.

Die dreiköpfige Familie wohnt seit vier Monaten in einem Loft in München. Und die 170 Quadratmeter sind stilsicher eingerichtet: Neben einer edlen Designer-Küche gibt es einen großen Ankleideraum und ein rosa Kinderzimmer für die Einjährige.

Instagram / team.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison 2019

dominic.harrison.official Dominic Harrison strahlt

team.harrison.official Sarah Harrison mit Tochter Mia Rose

