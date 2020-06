Cathy Hummels war eine kleine Naschkatze! Eigentlich kennt man die Frau von Fußballer Mats Hummels (31) als jemanden, der sehr auf eine gesunde Ernährung bedacht ist und viel Sport treibt. Sie brachte sogar schon zwei Bücher zum Thema Yoga und zuckerfreie Ernährung für Kinder heraus. In einem Interview verriet sie aber nun: Die 32-Jährige war süchtig nach einer bestimmten Süßigkeit – und zwar Nutella!

In der MDR-Talkshow Riverboat offenbarte sie, dass sie als Kind starkes Asthma hatte. Deshalb durfte sie "keinen Zucker mehr essen", was für sie anfangs sehr schwierig war. "Da ich auch nur das mochte, was ich kannte, Nutella und Pizza, hab ich bei Freunden und den Nachbarn danach gefragt." Daraufhin sei sie nur noch kränker geworden, weil dieses einschneiende Verbot sie psychisch belastete. Als sie dann ungefähr 16 Jahre alt war, fand bei ihr ein Umdenken statt. Sie empfand es nicht mehr als schlimm, keinen industriell hergestellten Süßstoff zu sich nehmen zu dürfen. Seitdem ginge es ihr besser und sie habe keinerlei Allergien. "Ich glaube, dass Ernährung heilen kann. Du bist, was du isst."

Doch nicht nur das Zucker-Tabu wirkte sich damals negativ auf Cathys Psyche aus. Weil sie so große Hasenzähne hatte, musste sie verschiedenste Arten von Zahnspangen tragen. Ihre Mitschüler machten sich deswegen über sie lustig: "Ich wurde für die Modelle übelst gemobbt, weil meine Unterlippe vorstand", gestand das Model.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Mai 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Mai 2020

