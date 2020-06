Die Fans sorgen sich um Matthew Perry (50)! Seit einigen Wochen ist endlich offiziell, dass die Kultserie Friends ein Comeback haben wird. Wann genau es losgeht, ist zwar noch nicht bekannt – aber die Zuschauer fiebern dem Wiedersehen mit ihren Stars bereits entgegen. Ein Mitglied der Produktion bereitet ihnen kurz vor der großen Reunion allerdings Kopfzerbrechen: Chandler-Darsteller Matthew ist aktuell kaum wiederzuerkennen.

Auf Paparazzi-Fotos sieht der Schauspieler laut der Meinung vieler Fans etwas mitgenommen und recht verändert aus. "Ich will ihn nicht für sein Aussehen kritisieren, ich mache mir nur Sorgen. Es sieht aus, als hätte er ein paar gesundheitliche Probleme", meint etwa ein Twitter-User zu der Aufnahme. Und in der Tat sieht der Serienstar in ausgewaschener Hose und Schlabbershirt auf den verschiedenen Fotos nicht so wie zu seiner "Friends"-Zeit aus. Für eine andere Nutzerin ist das aber auch kein Wunder, denn immerhin ist seitdem schon eine Ewigkeit vergangen: "Natürlich sieht er anders aus als zu 'Friends'-Tagen. Das war vor verdammten 20 Jahren."

Dass sich die Zuschauer um den 50-Jährigen sorgen, kommt allerdings nicht von ungefähr. Erst im Februar wurde bekannt, dass sich Matthew von seiner Freundin Molly Hurwitz getrennt hat. 2019 hatte er außerdem offenbart, dass er aus einer Entziehungskur geflogen war. Der TV-Star wollte damals nicht nur seine Alkoholsucht überwinden, sondern auch von Mitteln wie Vicodin, Methadon und Amphetaminen loskommen.

Rachpoot/MEGA "Friends"-Star Matthew Perry

Rachpoot/GiGi/MEGA Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry bei den Primetime Emmy Awards, 2012



