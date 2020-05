Lange wurde nur spekuliert, jetzt ist es mittlerweile Gewissheit: Die Kultserie Friends wird ihr Comeback feiern! Erst vor wenigen Monaten bestätigten diese tolle Neuigkeit die Serienstars um Jennifer Aniston (51), Courteney Cox (55) und Co. höchstpersönlich im Netz. Eine, die es aber scheinbar gar nicht abwarten kann, ist Lisa Kudrow (56). In einem Interview erzählt sie, wie sehr sie sich auf die neue "Friends"-Ära freut!

In einem Interview mit Entertainment Tonight plaudert die Phoebe-Buffay-Darstellerin aus, wie groß ihre Vorfreude auf die Reunion ist. "Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich so weit ist. Wir sechs waren seit 25 Jahren nicht mehr zusammen in einem Raum vor Menschen und nur einmal vor ein paar Jahren privat zum Abendessen", gibt die Blondine aufgeregt preis. Lisa ist sich ziemlich sicher, dass das ein großer Spaß sein werde.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Jennifer bei der Show von Ellen DeGeneres (62) ziemlich vielsagend das Comeback angekündigt. Auf die Frage, ob sie eine Reunion für möglich hält sagte sie damals: "Warum nicht? Wisst ihr was, also hört zu, ich habe euch das schon gesagt. Ich würde es tun... Die Mädels würden es tun. Und die Jungs würden es tun, da bin ich sicher. Hört zu. Alles ist möglich." Damals ein Luftschloss, sind ihre Worte heute Realität geworden.

Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"

Getty Images Courteney Cox, Jennifer Aniston und Lisa Kudrow im November 2019

Getty Images Jennifer Aniston und Ellen DeGeneres bei den People's Choice Awards



