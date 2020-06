Traurige Nachrichten von Cassie (33)! Eigentlich könnte es bei der US-amerikanischen Sängerin und Ex-Freundin von Hip-Hop-Star P. Diddy (50) privat nicht besser laufen. Erst im vergangenen Jahr machte sie ihr Liebesglück perfekt – sie heiratete ihren Liebsten, Alex Fine. Doch jetzt macht die Musikerin mit einem traurigen Beitrag auf Social Media auf sich aufmerksam: Cassie trauert um ihren verstorbenen Großvater und widmet ihm einen emotionalen Post im Internet!

Auf Instagram teilte die 33-Jährige jetzt ein Foto von sich und ihrem Opa. Dazu ließ sie ihren Emotionen freien Lauf. "Ich wünschte, ich könnte dich umarmen", schrieb Cassie zu dem Bild und erinnerte sich damit an ihren 'Pop': "Ich vermisse und liebe dich, Pop. Ich bete, dass du meine Gefühle spüren kannst." Dabei dachte sie in dieser schwierigen Zeit auch an den Rest ihrer Familie. "Ich schicke all meine Liebe an Nana und meine ganze Familie. Ich wünschte, ich könnte jetzt bei euch sein. Ich liebe euch."

Doch nicht nur die "Must Be Love"-Interpretin zeigte sich emotional, auch einige Stars schenkten ihre Anteilnahme. Neben der Musikerin Kelly Rowland (39) zeigte auch Cassies Ehemann Alex sein Mitgefühl im Netz. "So ein großartiger Mann", kommentierte er den emotionalen Beitrag.

Getty Images Cassie, Sängerin

Instagram / cassie Cassie und ihr Ehemann Alex Fine



